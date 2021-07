Vaga em projeto! Agência Espacial Brasileira abre seleção para ciências de dados

Foi publicada, no Diário Oficial da União desta quarta-feira (1°/7), a abertura de uma nova seleção para consultores técnicos na Agência Espacial Brasileira (AEB) e no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.

O edital oferece uma vaga para o cargo de consultor especializado em ciências de dados. Os interessados devem possuir graduação em Sistemas de Informação, Ciência da Computação, Engenharia de Software, Estatística, Matemática ou cursos correlatos.

As inscrições são gratuitas e serão aceitas até 4 de julho no site da AEB . Os interessados deverão enviar o formulário de inscrição e o currículo conforme orientações disponíveis no edital. Pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao e-mail prodoc@aeb.gov.br.