Concurso com salário de até R$ 11,9 mil é aberto em SC

A oportunidade foi aberta para as carreiras de farmacêutico, fiscal de tributos e obras, agente comunitário de saúde e médico clínico geral. Os contratados irão desempenhar jornada semanal de 40 horas para ganhos que variam entre R$ 1.550 e R$ 11.921,76.

As inscrições serão aceitas pelo site do We Do Serviços das 14h de 2 de julho às 14h do dia 12 do mesmo mês. A taxa de participação varia de R$ 60 a R$ 120, a depender do nível de escolaridade do cargo.