PCAL altera edital de concurso com 500 vagas

(foto: PCAL/Divulgação) A Polícia Civil do Estado (PCAL) tornou pública a primeira retificação do concurso público com 500 vagas. Conforme publicado no site da banca Cebraspe, as modificações são no conteúdo de direitos humanos e no método de desempate.





Veja a retificação

Em caso de empate na nota final na primeira etapa do concurso, terá preferência o candidato que, entre outros atributos, possuir maior idade.





Também ficam acrescentados, ao conteúdo programático da área de noções de direitos humanos na prova objetiva, a Constituição brasileira e os tratados internacionais de direitos

humanos e o Pacto de São José da Costa Rica e Decreto nº 678/1992 (Convenção Americana sobre Direitos Humanos).





O concurso

O certame da PCAL conta com 500 vagas para as carreiras de escrivão e agente. Do quantitativo total de vagas, 368 são para agentes de polícia e 132 para escrivães. As vagas são imediatas e exigem nível superior em qualquer área de formação. Os contratados receberão ganhos mensais de R$ 3.971,76 e serão lotados em unidades da corporação em qualquer município, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.





O período de inscrições ficará aberto até às 18h de 12 de julho, somente pelo site do Cebraspe . Há taxa de participação para ambos os cargos de R$ 95. Saiba todos os detalhes aqui!













*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer