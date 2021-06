Secretaria de Saúde do DF abre seleção emergencial com mais de 130 vagas

(foto: SEDF/Divulgação) A Secretaria de Saúde do Distrito Federal abriu um novo processo seletivo simplificado com 132 vagas imediadas, além de banco de cadastro de até 100% o número de chances, para contratar profissionais da saúde, como médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem. A seleção visa a complementação da força de trabalho, visando o atendimento a população do Distrito Federal no combate à pandemia. Os salários variam entre R$ 2.892,50 a R$ 12.654.





Os selecionados vão compor o quadro de profissionais da Secretaria, executando assistência direta aos pacientes, mediante contratação temporária pelo período inicial de um ano, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.





As inscrições deverão ser feitas pela internet no site, https://www.institutoaocp.org.br/ , a partir das 8hs do dia 01 de julho de 2021 até às23h59 do dia 05 de julho de 2021, mediante o preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição, anexação de Currículo, Diploma e documentação original comprobatória dos Títulos e Experiência Profissional a serem pontuados (cópias frente e verso). Não será cobrada taxa de inscrição para participação





O preenchimento correto dos dados no ato da inscrição é de responsabilidade exclusiva do candidato(a) não sendo admitidas alegações de erro e alterações de dados após efetivada a inscrição.





Os critérios de avaliação e aprovação da seleção emergencial acontecerá mediante Avaliação de Títulos e Experiência Profissional.





O resultado preliminar da análise curricular com a classificação do processo seletivo será divulgado via internet, no site www.saude.df.gov.br e no Diário Oficial do Distrito Federal em 13 de julho de 2021.





Será formado banco de cadastro de reserva até 100% dos números de vagas imediatas previstas no Edital. Os nomes dos candidatos aprovados estarão publicados dentro do Resultado Final, os demais apenas no Resultado Preliminar.