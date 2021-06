Depen registra alto índice de abstenção em provas de concurso público

O Departamento Penitenciário Nacional (Depen) divulgou o percentual de abstenções durante as provas de seu concurso público, realizado no último domingo (27/6). De acordo com o Cebraspe, banca organizadora, os números preliminares informados pela área de logística indicam um percentual de ausência equivalente a 66,25% de faltas no período da manhã e 56,46% na parte da tarde.