Provas na próxima semana! MPDFT publica orientações para os exames

(foto: MPDFT/Divulgação) O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) publicou, em seu portal, um novo documento com orientações para a realização das provas do concurso para promotor de Justiça adjunto. A etapa será realizada em Brasília-DF, no dia 4 de julho.





Conforme informado no documento , os exames serão aplicados das 14h às 19h, em locais no Plano Piloto, Brasília/DF. Os locais de aplicação e os números da sala dos candidatos serão publicados no site do MPDFT, a partir de 30 de junho.





Os portões serão abertos às 12h30 e os inscritos devem comparecer com antecedência mínima de 30 minutos no local, convenientemente trajados, portando o cartão inscrição (com a indicação do local e do número da sala de prova) que deve ser obtido na página do concurso, no site do MPDFT; do documento de identificação informado no ato da inscrição

preliminar; e de caneta esferográfica, fabricada em material transparente, de tinta azul ou preta indelével. Os portões serão fechados às 13h30, não sendo permitida a entrada de candidatos após esse horário.





Medidas de biossegurança contra a covid-19

Os candidatos deverão comparecer e permanecer no local de aplicação das provas fazendo uso de máscara, cobrindo boca e nariz. Serão permitidas máscaras de tecido, com dupla proteção, cirúrgicas, N95/PFF2 sem válvula. O candidato deve portar máscaras reservas, de modo a possibilitar a troca de sua máscara a cada duas horas. As máscaras usadas deverão ser armazenadas em saco plástico transparente, que deverá ser trazido pelo candidato;

Os candidatos deverão se submeter a verificação de temperatura corporal, para acesso ao local de prova, por termômetro digital de testa ou punho, sem contato físico;

Se a temperatura corporal aferida for superior a 37,5º C, será imediatamente realizada uma segunda aferição que, se confirmar a temperatura superior a 37,5º C, o candidato será encaminhado para realizar as provas em sala especial, onde será observado maior distanciamento;

O candidato que se recusar a observar esse protocolo será proibido de acessar ou permanecer no local de aplicação da prova, sendo, consequentemente, desclassificado do certame.





O concurso

A seleção será para formação de cadastro de reserva na carreira de promotor adjunto. Profissionais da área recebem salário bruto de R$ 32.004,65. Para se inscrever, foi requisitado ensino superior completo em Direito e, no mínimo, três anos de experiência com atividade jurídica.





O concurso contará com provas escritas, orais e de títulos. As provas objetivas estão previstas para 4 de julho. Já a discursiva tem previsão para 10 de setembro e a oral para 22 de fevereiro. Confira aqui os detalhes!









*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer