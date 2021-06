Concurso Depen: gabaritos serão divulgados na terça-feira (29)

(foto: Depen/Divulgação)

O concurso do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), com 309 vagas para oito cargos de nível médio e nível superior, terá o gabarito publicado na próxima terça-feira (29/6), conforme novo cronograma divulgado pelo Cebraspe. Os exames foram aplicados no último domingo (27), em diversas cidades.Segundo a banca, a divulgação do gabarito oficial preliminar das provas objetivas e do padrão preliminar de respostas da prova discursiva será a partir de 19h de terça (29).O período para a interposição de recursos contra e a favor do gabarito oficial preliminar das provas objetivas e contra o padrão de respostas da prova discursiva será entre 10h de 20 de junho até às 18h de 1 de julho de 2021.Já a divulgação do resultado final está prevista para 19 de julho.