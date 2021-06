Exército abre concurso para oficiais engenheiros

(foto: Exército/Divulgação) O Instituto Militar de Engenharia (IME) do Exército divulgou, nesta quarta-feira (23/6), um novo edital de abertura de concurso público para oficiais engenheiros. O certame é destinado ao Curso de Formação de Oficiais da Ativa (CA/CFrm) do Quadro de Engenheiros Militares.





São oferecidas 22 vagas imediatas de nível superior, sendo quatro para engenharia de comunicação, quatro para engenharia de computação, uma para engenharia elétrica, duas para engenharia eletrônica, duas para engenharia de produção, quatro para engenharia de fortificação e construção e uma para engenharia metalúrgica.





Além da graduação na área designada, os inscritos devem ter entre 18 e 26 anos e altura mínima de 1.60 caso homem e 1.55 caso mulher. A remuneração mensal é de R$ 8.245.





As inscrições serão aceitas de 15 de julho a 31 de agosto, pelo site do IME . Há taxa de participação fixa no valor de R$ 100.





A isenção da taxa poderá ser solicitada de 15 a 26 de julho por inscritos no CadÚnico, doadores de medula óssea e dependentes de ex-combatente falecido ou incapacitado em ação ou em consequência de participação na Força Expedicionária Brasileira (FEB).





A seleção será composta por exame intelectual, inspeção de saúde, exame de aptidão física e processo de heteroidentificação.





Os exames intelectuais serão realizados em 27 e 28 de setembro., com quatro horas de duração. No dia 27, o exame será para questões de engenharia, da área concorrida. Já no dia 28, o exame será composto por questões acerca de português e inglês.





As provas serão aplicadas em Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Campo Grande, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Juiz de Fora, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São José dos Campos, São Paulo, Teresina e Vila Velha.





O curso de formação, com início em fevereiro de 2022, tem a duração de cinco anos e é realizado no Rio de Janeiro. Após a conclusão do curso, a escolha do local para servir será definida por mérito intelectual, conforme edital.

















