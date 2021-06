Pará abre inscrições para novo processo seletivo

O Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (SEDAP), lançou um novo edital para selecionar profissionais de níveis médio e superior que atuarão nas cidades de Belém e São Felix do Xingú.

O processo seletivo busca preencher onze vagas, sendo elas: Técnico em Gestão Pública - Contador (1); Técnico Gestão Pública - Administrador (2); Técnico em Gestão de Meio Ambiente - Engenheiro Ambientalista (1); Técnico em Gestão Agropecuária - Engenheiro Agrônomo (1); Técnico em Gestão Agropecuária - Médico Veterinário (1); Técnico em Gestão Agropecuária - Engenheiro Agrônomo (2); Técnico em Gestão Agropecuária - Médico Veterinário (2) e Assistente Administrativo (1).

Os admitidos receberão um salário mensal de R $1.100,00 a R$ 1.560,76 para uma jornada de 30 horas semanais.

Inscrição

Para se candidatar, é necessário possuir diploma para comprovar a escolaridade exigida na função, ter registro ativo no conselho de classe da profissão, entre outros requisitos presentes no edital.

Os interessados devem ter atenção, pois as inscrições ficarão abertas por dois dias, entre 21 e 22 de junho, e poderão ser realizadas, exclusivamente, no site do SIPROS.

Os candidatos serão avaliados em análise de títulos e experiência profissional. Outra etapa do processo seletivo é uma entrevista, que deve acontecer entre os dias 7 a 12 de julho.