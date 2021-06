Vitória/ES abre seleção para professores de educação infantil

(foto: Freepik) A Prefeitura de Vitória, no Espírito Santo, tornou pública a abertura de um novo processo seletivo com vagas para professores de educação básica temporários. Os profissionais serão convocados mediante formação de cadastro de reserva e terão ganhos mensais de R$ 2.099,41 e R$ 2.792,88.





Os contratados atuarão na educação infantil de escolas do município. Para participar, é necessário possuir ensino superior em pedagogia com habilitação em educação infantil. A jornada será de 25 horas semanais.





As inscrições podem ser feitas pelo site da Prefeitura até às 23h59 de 25 de junho, sem taxa de participação. Os candidatos serão avaliados por meio de análise de currículos, títulos e experiência profissional.

Caberá aos professores planejar, ministrar, acompanhar e avaliar, em consonância com o projeto pedagógico, as atividades desenvolvidas com as crianças matriculadas na rede.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer