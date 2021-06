PRF publica nova retificação em edital do concurso com 1.500 vagas

(foto: PRF/Divulgação)





[...]





3.7.6 A candidata que deixar de apresentar quaisquer dos atestados médicos nos dois momentos ou que apresentá-los em desconformidade com os subitens 3.7.1 a 3.7.5 deste edital será eliminada do concurso.





[...]





6.1 Os candidatos deverão enviar os documentos listados no subitem 13.3 do Edital Concurso PRF nº 1, de 18 de janeiro de 2021, e suas alterações, necessários à investigação social e à verificação do cumprimento dos requisitos exigidos para cada fase do concurso, inclusive para a matrícula no CFP, estendendo-se pela primeira e segunda etapas, encerrando-se apenas com a nomeação do candidato, por meio de upload, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/prf_21, das 10 horas do dia 18 de junho de 2021 às 18 horas do dia 24 de junho de 2021 (horário oficial de Brasília/DF).





[...]





6.2 O candidato deverá preencher, para fins da investigação, a FIP, na forma do modelo disponibilizado no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/prf_21, das 10 horas do dia 18 de junho de 2021 às 18 horas do dia 24 de junho de 2021 (horário oficial de Brasília/DF).

O concurso

O concurso oferece 1.500 vagas para o cargo de policial rodoviário federal. O salário inicial de profissionais da PRF é de R$ 9.899,88, para jornada de trabalho de 40 horas por semana.





As provas do concurso foram realizadas em 9 de maio, compostas por três blocos. As abstenções representaram 32,56% do número total de inscritos, segundo o Cebraspe. A porcentagem representa 99.089 inscritos. Como o certame registrou 304.330 inscrições, as 1.500 estão sendo disputadas, agora, por 205.241 pessoas . Ainda segundo o Cebraspe, o índice está “dentro da normalidade”.





A segunda etapa do concurso é composta pelo Teste de Aptidão Física (TAF), que conta com cinco testes.





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou uma retificação sobre o concurso público com 1.500 vagas. segundo o documento , publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (17/6), houve um erro material. Veja as alterações: