Crefito-5 abre concurso para analista de sistemas com salários de R$ 6,8 mil

Inscrições devem ser feitas, via internet, até o dia 29 de julho (foto: Tobii/Divulgação)

O novo processo seletivo do Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 5ª Região (Crefito-5) , do estado do Rio Grande do Sul, está com inscrições abertas para contratar temporariamente um profissional para o cargo de analista de sistemas.





O contratado irá atuar na cidade de Porto Alegre e terá direito a uma remuneração mensal no valor de R$ 6.891,70 para uma carga horária de 40 horas semanais, juntamente com vale-alimentação, vale-refeição, vale-transporte e plano de saúde com coparticipação.





Segundo o edital, o contrato terá validade de 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período. Para se candidatar, os interessados devem ser brasileiros, ter mais de 18 anos, possuir diploma de nível superior nos cursos de sistemas de informação ou análise de sistemas ou ciência da computação ou engenharia da computação.





As inscrições devem ser feitas até às 18h de 29 de julho, na internet. Os candidatos devem enviar a ficha de inscrição preenchida e o currículo profissional, em PDF, para o e-mail: coordenacao@crefito5.org.br e passarão por uma seleção com análise curricular e avaliação de títulos.