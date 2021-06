Seleção do IBGE para supervisor teve provas extraviadas, informa o órgão

(foto: IBGE/Divulgação) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou, nesta quarta-feira (16/6), um novo comunicado acerca do envio das provas do processo seletivo para a função de supervisor de coleta e qualidade.





Conforme informado pela instituição, o malote com os exames aplicados na cidade de São Mateus (ES) foi extraviado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Ainda de acordo com o IBGE, o extravio afetou o processamento e a divulgação dos resultados nos municípios que foram marcados como opção de vaga por candidatos que fizeram prova em São Mateus. São eles:





Cascavel (PR);

Linhares (ES);

Rio de Janeiro (RJ);

São Mateus (ES);

Serra (ES);

Teófilo Otoni (MG);

Vila Velha (ES) e

Vitória (ES).





O IBGE e a banca organizadora da seleção, Cebraspe, estão trabalhando para definir os próximos procedimentos. Novas informações serão divulgadas no portal da instituição.



O resultado final do concurso para o cargo já foi publicado. No entanto, os candidatos afetados ainda precisarão aguardar o que será definido quanto ao ocorrido com as provas.





A seleção

São ofertadas 552 vagas para o cargo de supervisor de coleta e qualidade. A seleção, organizada pelo Cebraspe, requer ensino médio completo. Os selecionados terão direito à remuneração de R$ 3.100,00, para 40 horas semanais.





Caberá ao supervisor organizar, planejar, e executar atividades estabelecidas no organograma de trabalho; gerenciar os trabalhos desenvolvidos nas agências de coleta de acordo com o organograma previsto para as pesquisas e levantamentos; acompanhar o desenvolvimento da coleta dos dados das pesquisas e levantamentos, buscando a qualidade da informação; controlar a produção e a qualidade das atividades de coleta e levantamentos, de elaboração de relatórios e de contribuição no planejamento; organizar e coordenar atividades, interagindo de maneira construtiva com as equipes executoras; visitar unidades de coleta de qualquer natureza; entre outros. Saiba mais!

























*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer