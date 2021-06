IFB abre nova seleção para professores substitutos em Brasília

(foto: Agência Brasília/Divulgação) Um novo processo seletivo para professor substituto de física foi divulgado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília ( IFB ). A vaga é única e o profissional deverá atuar no campus de Taguatinga, sob jornada de trabalho de 40 horas semanais e salário de até R$ 6.289,21. O profissional também terá direito a vale-alimentação de R$ 458 e outros benefícios.



Os interessados poderão se inscrever de 21 de junho até às 17h do dia 25 do mesmo mês de forma gratuita, mediante envio de ficha de inscrição para o e-mail ctag.protocolo@ifb.edu.br. Além da ficha, os profissionais deverão enviar, em PDF, as cópias dos seguintes documentos requisitados:





-Original digitalizado, frente e verso, do documento de identificação;

-Original digitalizado do diploma; ou da declaração de conclusão de curso ou da certidão de colação de grau da formação exigida. No caso de curso realizado no exterior, o diploma deve estar devidamente revalidado;

-Original digitalizado do histórico escolar da formação exigida;

-Original digitalizado de documentação de comprovação da titulação (aperfeiçoamento, especialização, mestrado ou doutorado) para análise curricular, quando houver;

-Currículo lattes atualizado;

-Original digitalizado da carteira de trabalho e previdência social (CTPS) e/ou declaração que comprove experiência profissional.

Os candidatos serão avaliados em análise de currículos e aplicação de prova didática. A prova está prevista para os dias 5, 6 e 7 de julho e será composta por uma aula expositiva de até 20 minutos de duração. O tema será sorteado pela banca examinadora. Vale ressaltar que só serão convocados para a prova os dez inscritos com as maiores pontuações na análise curricular.





A seleção será válida por dois anos, contados a partir da divulgação do resultado final.

















*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer