Unesco abre inscrições para 10 projetos em vários estados

(foto: Freepik) A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) abriu inscrições para 10 novos projetos de áreas de conhecimento distintas.





As inscrições são gratuitas e devem ser feitas mediante envio de currículo padrão para o e-mail ccopi@fnde.gov.br. No assunto, o candidato deverá informar o número do edital e o nome do perfil. Vale ressaltar que só serão aceitos currículos com o padrão publicado no site do FNDE.





As seleções contarão com análise de documentação, avaliação de currículos e experiência profissional e, por fim, realização de entrevista. A entrevista poderá ser feita por videoconferência, telefone ou outros meios que a comissão de seleção entenda adequado.





Os contratos de trabalho terão duração de 9 a 11 meses, com diferentes jornadas de trabalho.





Saiba mais sobre cada processo seletivo abaixo:





Edital 1

Área: consultor individual de gestão de projetos

Vagas: uma

Pré-requisito: graduação concluída no mínimo há quatro anos na área de ciências humanas ou exatas

Inscrições: até 18 de junho





Edital 2

Área: consultor individual

Vagas: uma

Pré-requisito: pós-graduação em Educação/Educação Matemática

Inscrições: até 16 de junho





Edital 3

Área: consultor

Vagas: uma

Pré-requisito:pós-graduação em Educação Inclusiva/Educação Especial

Inscrições: até 16 de junho





Edital 4

Área: consultor

Vagas: uma

Pré-requisito: pós-graduação em Educação Alfabetização/Letramento

Inscrições: até 16 de junho

Edital 5

Área: pessoa física

Vagas: uma

Pré-requisito: graduação reconhecida pelo MEC, preferencialmente em comunicação ou ciências sociais

Inscrições: até 14 de junho





Edital 6

Área: consultor

Vagas: uma

Pré-requisito: graduação na área de Ciências Humanas, Música, Linguística, Letras ou Artes, com mestrado em Educação, Música, Linguística, Letras ou Artes e possuir experiência profissional comprovada, mínima de três anos, em atividades de educação infantil

Inscrições: até 21 de junho





Edital 7

Área: consultor técnico na revisão e normatização da quarta versão do Referencial Curricular do Novo Ensino Médio

Vagas: uma

Pré-requisito: graduação em Letras

Inscrições: até 14 de junho





Edital 8

Área: consultor técnico especializado para propor instrumentos e mecanismos para compensação de usuários de recursos hídricos em contextos de crise hídrica

Vagas: uma

Pré-requisito: graduação em qualquer área

Inscrições: até 23 de junho





Edital 9

Área: pessoa física

Vagas: uma

Pré-requisito: graduação nas áreas de ciências humanas ou sociais

Inscrições: até 18 de junho





Edital 10

Área: consultor individual

Vagas: uma

Pré-requisito: graduação em qualquer área de formação

Inscrições: até 18 de junho





















*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer