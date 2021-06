Concurso diplomata: gabaritos preliminares e prazo para recursos já estão disponíveis

(foto: CB/D.A Press)



O candidato, que desejar interpor recurso contra o gabarito deve fazê-lo a partir desta segunda-feira (14) até as 23 horas e 59 minutos de 15 de junho de 2021.

O resultado dos recursos, as justificativas de eventuais alterações e (ou) anulações no gabarito, o resultado final da Primeira Fase e a convocação para a Segunda Fase serão divulgados no site do Iades na data provável de 29 de junho de 2021. O Instituto Rio Branco já divulgou o gabarito oficial preliminar da prova objetiva da Primeira Fase do concurso para a carreira de diplomatas, realizado no último domingo (13/6). Confira aqui! O candidato, que desejar interpor recurso contra o gabarito deve fazê-lo a partir desta segunda-feira (14) até as 23 horas e 59 minutos de 15 de junho de 2021.

O concurso

De acordo com o regulamento, são 25 vagas para a classe inical de terceiro-secretário, sendo 18 para ampla concorrência, cinco para negros e duas para candidatops com deficiência. O concurso é realizado pelo Instituto Rio Branco (IRBr), com a colaboração do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades).





A remuneração inicial do posto no Brasil é de R$ 19.199,06 (valor bruto). Para concorrer é necessário ser brasileiro nato; apresentar diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior, emitido por instituição de ensino credenciada pelo Ministério da Educação (MEC); ter idade mínima de 18 anos; entre outros requisitos.