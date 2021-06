IBGE publica resultado final de seleção para agente de pesquisas por telefone

(foto: Foto: IBGE/Divulgação) Foi publicado, no Diário Oficial da União desta segunda-feira (14/06), o resultado final do processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o cargo de agente de pesquisas por telefone.





Os candidatos podem consultar o edital de homologação no site da banca organizadora Cebraspe, no Diário Oficial da União ou no site do próprio IBGE, na aba ‘Trabalhe Conosco’. Confira aqui!

Estão em jogo 300 vagas para o cargo, para atuação no município do Rio de Janeiro/RJ. é pré-requisito possuir ensino médio completo e experiência comprovada em teleatendimento/telemarketing ativo ou receptivo nos últimos cinco anos.





Os contratados irão receber R$ 1.345,00, para 30 horas semanais (sendo 6 horas diárias). Além do salário base, os profissionais farão jus ao Auxílio Alimentação e ao Auxílio Pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais.





Cabe aos agentes coletar informações, via telefone, com segurança, presteza e atenção garantindo fidedignidade das informações; realizar a coleta utilizando roteiros e scripts planejados, assistido por sistema computacional, visando a captar e a dirimir dúvidas quanto aos dados fornecidos; seguir as medidas protocolares de prevenção e de proteção à saúde determinadas pelo IBGE; utilizar os equipamentos de proteção individual (EPIs) distribuídos pelo IBGE e executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas por seus superiores hierárquicos. Saiba mais!

















*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer