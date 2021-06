Concurso PF: divulgados resultados das provas objetiva e discursiva

A Polícia Federal divulgou, no Diário Oficial da União desta sexta-feria (11/6), o resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva do concurso público que ofereceu 1.500 vagas.

Os candidatos poderão ter acesso à prova discursiva e aos espelhos de avaliação e interpor recurso contra o resultado provisório na prova discursiva, das 10 horas do dia 14 de junho de 2021 às 18 horas do dia 15 de junho de 2021 (horário oficial de Brasília/DF), no site do Cebraspe , por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.