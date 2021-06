Depen divulga locais de prova para seleção com 1.177 vagas

(foto: Depen/Divulgação)

Candidatos ao processo seletivo do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), com 1.177 vagas temporárias para Brasília, já podem confierir os locais de prova, por meio do site do Idib , banca responsável pela seleção. Os exames serão aplicados no próximo domingo (13/6), em Brasília-DF.