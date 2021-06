Câmara de Cuiabá altera data de provas; inscrições seguem abertas

(foto: Depositphotos) A Câmara Municipal de Cuiabá, no Mato Grosso, anunciou a alteração na data de aplicação de provas do concurso público com 13 vagas para os níveis médio e superior. De acordo com a publicação no site da banca, os candidatos agora irão realizar a etapa em 29 de agosto.

As inscrições também foram prorrogadas e podem ser efetuadas pelo site da organizadora Selecon até dia 30 de junho. Há taxa de participação de R$ 80 e R$ 90, a depender do cargo concorrido.

O concurso

São ao todo 13 vagas, sendo seis para analistas, seis para técnicos, uma para controlador interno e CR para contador. A jornada de trabalho de todos os cargos é de 30 horas por semana, com salários que vão de R$ 3.789,85 a R$ 7.986,12.





Os candidatos serão avaliados por provas objetivas e discursivas em 29 de agosto. Os testes terão duração máxima de quatro horas e meia. A prova do cargo de Analista Legislativo (nível superior) será aplicada no turno da tarde e as provas de Técnico Legislativo (nível médio) e de Contador e Controlador (nível superior) serão aplicadas no turno da manhã.





Haverá ainda prova de títulos para candidatos ao posto de analista.





De acordo com o edital do concurso, os candidatos classificados, excedentes às vagas atualmente existentes, serão mantidos em cadastro de reserva durante o prazo de validade do concurso e poderão ser convocados em função da disponibilidade de vagas futuras.





















*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer