UnB abre inscrições de 14 seleções para professores e técnicos

(foto: Foto: Agência Brasília)

A Universidade de Brasília (UnB) está com 14 seleções abertas para professores substitutos, professores efetivos e técnicos especializados de nível superior. As oportunidades são para as áreas de química, farmácia, engenharia civil, música, educação, artes, libras, ecologia, alfabetização, saúde e literatura.