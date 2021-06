Ministério da Economia divulga gabaritos preliminares de seleção com 100 vagas

(foto: Freepik/Divulgação)



A seleção oferece 100 vagas temporárias que contam com salário entre R$ 1.700 e R$ 6.130, para coordenador de análise de prestação de contas, analista de prestação de contas, agente de apoio de prestação de contas e analista de instauração de tomada de contas especial. Veja:





Coordenador de análise de prestação de contas: Serão 4 vagas. Exigência de graduação em Administração, Economia, Contabilidade ou Direito; mais experiência profissional superior a três anos em organizações públicas ou privadas na sua área de atuação ou possuir título de pós-graduação lato sensu, mestrado ou doutorado na área. Salário de R$ 6.130.





Analista de prestação de contas: Serão 48 vagas. Exigência de graduação em qualquer área de formação. Salário de R$ 3.800.





Agente de apoio de prestação de contas: São 8 vagas. Exigência de nível médio técnico em Administração, Contabilidade ou informática. Salário de R$ 1.700.





Analista de instauração de tomada de contas especial: São 40 vagas. Exigência de graduação em qualquer área de formação. Salário de R$ 3.800.





Os profissionais a serem contratados serão alocados em subunidades da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade – SEPEC – Secretaria de Políticas Públicas de Emprego – SPPE e Subsecretaria de Supervisão e Estratégia – SUPE – para desempenhar, entre outras, atividades relacionadas à apoio, coordenação e exame, referente a todas as etapas que compõe o processo de análise de prestação de contas, relativas aos instrumentos firmados e/ou celebrados pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, e à instrução e formalização de processos de Tomada de Constas Especial – TCE , expedindo manifestação conclusiva acerca do assunto.





Os gabaritos preliminares do processo seletivo do Ministério da Economia já estão disponíveis no site do Idib, banca organizadora! A etapa foi aplicada no último domingo (6/6). Confira aqui! Os gabaritos estão divididos conforme o tipo de prova realizada (A, B, C ou D). O prazo para entrar com recursos é neste dia 7 e 8 de junho.