Codevasf divulga resultado final de concurso com mais de 90 vagas

(foto: Codevasf/Divulgação)

A Companhia de DesenvolvimenCompanhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) divulgou o resultado final no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros e o resultado final no concurso público para o provimento de 91 vagas. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (7/6), no Diário Oficial da União.