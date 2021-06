IBGE: seleção para supervisores tem resultado final publicado

(foto: Freepik) Os resultados finais do processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o cargo de supervisor de coleta e qualidade foram liberados nesta segunda-feira (7/06) e já podem ser conferidos!





Confira aqui!



Os candidatos podem consultar o edital de homologação no site da banca organizadora Cebraspe, ou no site do próprio IBGE, na aba ‘Trabalhe Conosco’.

São disputadas 522 vagas na função, que tem como requisito ensino médio completo. Os profissionais selecionados serão contratados temporariamente e receberão ganhos mensais de R$ 3.100, para 40 horas semanais de trabalho.





Caberá aos contratados organizar, planejar, e executar atividades estabelecidas no organograma de trabalho; gerenciar os trabalhos desenvolvidos nas agências de coleta de acordo com o organograma previsto para as pesquisas e levantamentos; acompanhar o desenvolvimento da coleta dos dados das pesquisas e levantamentos, buscando a qualidade da informação; controlar a produção e a qualidade das atividades de coleta e levantamentos, de elaboração de relatórios e de contribuição no planejamento; organizar e coordenar atividades, interagindo de maneira construtiva com as equipes executoras; visitar unidades de coleta de qualquer natureza; realizar e(ou) agendar entrevistas presenciais ou por telefone, de acordo com as instruções recebidas; realizar avaliação técnica dos questionários coletados, a partir dos critérios definidos e(ou) instruções recebidas, segundo normas técnicas e metodologias específicas.





Resultado para agentes sai nesta terça (8)

Conforme divulgado pelo próprio IBGE nas redes oficiais, o resultado final do processo seletivo para agente de pesquisa e mapeamento, previsto para ser liberado na última segunda-feira (31/05), será publicado no site da banca nesta terça (8/06).





Os candidatos disputam 5.623 no cargo, de nível médio e remuneração de R$ 1.387. Os agentes desempenharão jornada de 40 horas semanais e a contratação será temporária, por até um ano. Saiba mais!

*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer