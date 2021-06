CRQ-20 abre seleção para níveis médio e técnico com 60 oportunidades

O Conselho Regional de Química da 20ª Região (CRQ-20), no Mato Grosso do Sul, abriu o período de inscrições de um novo processo seletivo com 60 vagas temporárias para profissionais de nível médio e nível técnico, sendo quatro para provimento imediato e 56 para formação de cadastro de reserva.

Os contratados irão atuar em Campo Grande e receber remuneração mensal no valor de R$2.112, para jornada semanal de 40 horas. Os servidores também terão direito a auxílio-alimentação, assistência à saúde e plano de cargos e salários.

As inscrições são aceitas pelo site do organizador , Instituto Quadrix, até às 23h59 de 12 de julho. Há taxa de participação de R$ 55, entretanto, candidatos inscritos no CadÚnico, doadores de sangue e doadores de medula óssea podem solicitar isenção do valor até às 18h de 7 de junho.