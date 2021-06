Concurso TCE-AM: já são mais de 12 mil inscritos e cadastros seguem abertos

(foto: TCEAM/Divulgação) Após duas semanas da abertura de inscrições, o concurso público do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCEAM), com 40 vagas, já registra mais de 12.000 candidatos! O número de inscrições foi divulgado pela própria instituição na última quarta (2/06).





Segundo o Tribunal, 4.000 profissionais já efetuaram o pagamento e estão oficialmente inscritos e 8.000 ainda não finalizaram o processo. O período de inscrições segue em aberto até 22 de junho, pelo site da banca organizadora Fundação Getúlio Vargas (FGV).

“Esperamos que os inscritos finalizem suas inscrições para garantir a participação no concurso. Acreditamos que mais pessoas façam inscrições até o fim do prazo estipulado. Hoje o Tribunal tem um déficit alto de servidores e com esse concurso público iremos recompor parte do quadro funcional”, disse o presidente da Corte de Contas, conselheiro Mario de Mello.





O concurso

O certame visa preencher 40 vagas para o cargo de auditor técnico de controle externo, nas especialidades de auditoria governamental, auditoria de obras públicas, auditoria de tecnologia da informação e no Ministério Público de Contas. A taxa de participação é de R$ 185 para todas as funções.





Os salários são de R$ 8.328,77, para 30 horas de trabalho semanal. os funcionários ainda terão direito a adicional de qualificação, que aumenta a remuneração para R$9.994,52.





Os candidatos serão avaliados por meio de prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para ser aplicada em Manaus em 18 e 25 de agosto, em dois períodos diferentes. A avaliação será composta por 80 questões, sendo 50 de conhecimentos específicos e 30 de conhecimentos básicos.













*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer