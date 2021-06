Curitiba abre mais de 170 vagas para a Educação

(foto: USP Imagens/Divulgação) A Prefeitura de Curitiba, no Paraná abriu um novo processo seletivo com 175 vagas para o cargo de auxiliar de serviços escolares. A chance exige nível fundamental completo e oferece salário de R$1.597,51.





Os interessados devem realizar as inscrições,por meio do site do órgão, entre 7 e 11 de junho. Basta preencher a ficha de cadastro e informar os dados solicitados. Não haverá taxa de participação.





Os candidatos contratados realizarão suas atribuições no local em que a Administração Municipal entender existir necessidade e não poderão solicitar a prorrogação do início das atividades. Após a contratação, poderá haver remanejamento para outro local de trabalho a critério da Administração Municipal.

O prazo de validade da seleção será de um ano, a contar da publicação da sua homologação, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

Acesse aqui o edital completo!

Os candidatos serão avaliados por tempo de experiência profissional e de prova de títulos.