Instituto no Pará abre 47 vagas com salários de até R$ 8,9 mil

As chances são para médicos com atuação em Urgência e Emergência - plantonista (13); enfermeiro - plantonista (9); assistente de administração (16); técnico em enfermagem - plantonista (7) e técnico em radiologia - plantonista (2).





Aprovados serão lotados na sede do IASB localizado no distrito de Icoaraci e IASB do distrito de Mosqueiro.



Inscrições e etapas





As inscrições deverão ser realizadas em 7 de junho de 2021, até às 23h59, exclusivamente por meio do site do Instituto e de forma gratuita.





Os candidatos serão avaliados por análise curricular, comprovação dos dados informados na inscrição e entrevista, prevista para ocorrer entre 24 a 28 de junho de 2021.