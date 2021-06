492 vagas! Prefeitura na Paraíba abre concurso para todos os níveis

(foto: Depositphotos) Foram abertas as inscrições do novo concurso público da Prefeitura de Bayeux, na Paraíba! O certame conta com 492 oportunidades imediatas e por formação de cadastro de reserva distribuídas entre os níveis fundamental, médio e superior.





Há vagas para assistente social, educador físico, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, odontólogo, psicólogo, professor de diversas áreas, procurador municipal, agente administrativo, agente de trânsito, auxiliar de consultório dentário, eletricista, motorista, merendeira, técnico de informática, técnico de enfermagem, auxiliar de serviços gerais, recepcionista, condutor socorrista e calceteiro.





Os contratados irão receber remuneração mensal de R$ 1.100,00 a R$ 2.500, para jornada de 30 a 40 horas semanais.





As inscrições serão aceitas pelo site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib), até às 23h59 do dia 12 de julho. A taxa de participação varia entre R$ 60, R$ 80 e R$ 120, a depender do cargo escolhido.

Os candidatos passarão por três etapas de avaliação. São elas: prova objetiva para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório; prova de títulos para os cargos de professores, de caráter classificatório; e prova discursiva para o cargo de procurador municipal, de caráter eliminatório e classificatório.





A etapa de prova objetiva está prevista para ser realizada em 2 e 3 de outubro. O exame será composto por questões sobre língua portuguesa, raciocínio lógico, conhecimentos gerais, conhecimentos acerca de Bayeux e conhecimentos específicos e terá três horas de duração.





Após a homologação final do concurso, passa a valer o prazo de validade do mesmo, no período de dois anos.





















*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer