Polícia Militar do Piauí abre 690 vagas em novo edital de concurso

(foto: PMPI/Divulgação) Liberado! O edital de abertura do novo concurso público da Polícia Militar do Piauí (PMPI) já pode ser conferido no site da Nucepe. Estão abertas 690 vagas, sendo 650 para soldados e 40 para oficiais. Os contratados receberão remuneração de R$ 3.470 a R$ 6.140.





Do quantitativo total de vagas, 69 são destinadas a mulheres e o restante para homens. Para competir ao cargo de soldado, é pré-requisito ensino médio, já para se candidatar a oficial é necessário possuir bacharelado em direito. A altura mínima é de 1.60 para homens e 1.55 para mulheres. A corporação também exige carteira nacional de habilitação na categoria AB.





As inscrições serão aceitas de 25 de junho a 27 de julho, unicamente pelo site da banca Nucepe. Há taxa de participação de R$ 120 para oficial e R$ 90 para soldado.





Os candidatos serão avaliados em cinco etapas: prova escrita objetiva, exame de saúde, teste de aptidão física, exame psicológico e investigação social. As provas objetivas, previstas para 15 de agosto para oficiais e 22 de agosto para soldados, contarão com questões sobre língua portuguesa, raciocínio lógico e matemática, conhecimentos gerais, conhecimentos regionais do Piauí e conhecimentos específicos da área designada.





Já o teste de aptidão física será composto por atividades com flexão, teste abdominal e teste de corrida. Leia o edital na íntegra!

*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer