Afinal, COVID-19 é ou não é doença ocupacional?

As condenações ocorreram pelo fato de as empresas não demonstrarem a adoção de medidas que podem reduzir o contágio pelo vírus (foto: Christo Anestev/Pixabay )



Recentemente foram noticiadas duas decisões provenientes dos tribunais TRT2/SP e TRT3/MG, em que a COVID-19 foi reconhecida como doença ocupacional, ou seja, os dois tribunais consideraram que a contaminação pelo vírus COVID-19 é uma enfermidade produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho. Vivian Mendes Campos, advogada associada do escritório Barroso Advogados Associados ( Recentemente foram noticiadas duas decisões provenientes dos tribunais TRT2/SP e TRT3/MG, em que a COVID-19 foi reconhecida comoou seja, os dois tribunais consideraram que a contaminação pelo vírus COVID-19 é uma enfermidade produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho. Vivian Mendes Campos, advogada associada do escritório Barroso Advogados Associados ( https://www.baa.adv.br/ ), pós-graduada em direito do trabalho, destricha o que significam as duas decisões.





Vivian Mendes Campos explica que, no caso do TRT2/SP, o tribunal manteve decisão do juiz do trabalho, em uma ação civil pública movida pelo Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Sintect) contra os Correios, que reconheceu a natureza ocupacional da COVID-19, em razão da não adoção pela empregadora de medidas para reduzir os riscos de contágio do coronavírus.





Já no caso do TRT3/MG, Vivian Mendes Campos conta que a família de um caminhoneiro processou a empresa onde ele trabalhava alegando que o funcionário foi acometido pela COVID-19 após uma viagem de 10 dias a trabalho, e que tal contaminação ocasionou sua morte.



"O juiz do trabalho entendeu que a morte de um motorista causada pela COVID-19, ocorreu por culpa da empresa que não observou as medidas de sanitização da cabine do caminhão e não comprovou o fornecimento de álcool em gel e de máscaras suficientes para o uso diário do motorista em suas viagens."









Vivian Mendes Campos diz que a "Medida Provisória de n° 927 de marco de 2020 previa que a contaminação pelo novo coronavírus não é doença ocupacional, exceto se houver prova do nexo de causalidade."





Depois de muita discussão, em abril de 2020, a advogada destaca que "o STF julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) de n° 6342, suspendendo o artigo 29 da MP 927 e colocou fim a discussão, decidindo que a contaminação pela COVID-19 não é doença ocupacional."



NÃO ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA REDUZIR O CONTÁGIO

No entanto, Vivian Mendes Campos diz que, "como se pode observar, mesmo com a conclusão do STF, alguns tribunais estão julgando ações de forma diversa e considerando a contaminação de trabalhadores por corona vírus doença ocupacional. Nas duas decisões acima citadas ficou claro que as condenações ocorreram pelo simples fato de as empresas não demonstrarem a adoção de medidas que podem reduzir o contágio pelo vírus e pela não comprovação do fornecimento de equipamentos individuais que possam reduzir o contágio. A comprovação do fornecimento e fiscalização de uso de EPIs e a adoção de medidas que possam evitar o contágio farão toda a diferença na defesa de uma empresa."





Portanto, Vivian Mendes Campos alerta que para que uma empresa possa fugir da punição é necessário tomar certas cautelas: "Documentar o fornecimento de EPIs e álcool em gel, fazer testes regulares em seus funcionários, atualizar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), afastar do local de trabalho empregado que teve contato com pessoas contaminadas pela COVID-19 e registrar todos os casos de infecção dos empregados e investigar as possíveis causas de contaminação."