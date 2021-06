Concurso da SEEC/DF para auditores tem resultados de provas divulgados; confira aqui

(foto: Freepik) Foi divulgado, no Diário Oficial do Distrito Federal desta terça-feira (1/06), o resultado final da etapa de provas objetivas do concurso público da Secretaria de Economia do DF (SEEC/DF) para auditores, aberto em 2019.





A publicação ainda informa que o candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o site do Cebraspe no dia 29 de junho de 2021, para verificar o seu local de realização da prova discursiva, por meio de consulta individual. As provas objetivas serão realizadas em 4 de julho e os candidatos deverão seguir as medidas de biossegurança contra a covid-19 impostas pela banca na etapa.





O concurso

São 40 vagas, mais 80 para cadastro reserva, o que totaliza 120 vagas, com remuneração inicial de R$ 14.970. O concurso está sendo organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). O cargo exige nível superior de formação em qualquer área e os inscritos serão avaliados somente por provas objetiva e discursiva.













