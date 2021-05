GDF nomeia 122 servidores para reforçar saúde

(foto: Foto: Breno Esaki/Agência Saúde-DF)



O Governo do Distrito Federal conta com mais 122 profissionais na Secretaria de Saúde. A nomeação dos novos servidores, que havia sido tornada sem efeito de outubro a dezembro de 2020, foi divulgada no Diário Oficial desta segunda-feira (31/5).





Foram nomeados 101 médicos de diversas especialidades, três farmacêutico-bioquímico farmácia, um fonoaudiólogo, um administrador, três enfermeiros da família e comunidade, além de 13 técnicos de laboratório — hematologia e hemoterapia. A assinatura do ato pelo governador do DF Ibaneis Rocha ocorreu durante a inauguração do Hospital Modular Acoplado de Samambaia nesta sexta-feira (28).





A subsecretária de Gestão de Pessoas, Silene Almeida, diz que apesar da Lei Federal nº 173/2021 impedir o aumento de despesa na folha de pagamento, autorizando apenas as vacâncias, a gestão tem feito convocações.





“A Secretaria de Saúde tem trabalhado para recompor as equipes e melhorar a oferta de serviços à população, aproveitando todas as vacâncias (aposentadoria, exonerações e etc.) para nomear os servidores concursados. Já zeramos o cadastro reserva de quase todas as especialidades médicas e estamos preparando a realização de novo concurso para todas as áreas da assistência e administração central”.





A subsecretaria revelou que, de 2019 a 2021, 2080 servidores tiveram sua carga horária dobrada, desses 1345 foram a ampliação efetiva e 735 provisórias.





“Além da nomeação de concursados, foi feita a ampliação de carga horária de mais de dois mil servidores, bem como a realização de processos seletivos temporários dobrando a força de trabalho dos profissionais contemplados a fim de reforçar as equipes e diminuir a sobrecarga nos servidores, uma vez que o enfrentamento da pandemia já dura mais de um ano”, pontua Silene.