Edital publicado! Polícia Civil de Alagoas abre 500 vagas para escrivão e agente

(foto: PCAL/Divulgação) O novo concurso público da Polícia Civil de Alagoas (PCAL), com 500 vagas para as carreiras de escrivão e agente, teve edital de abertura publicado! O documento pode ser acessado no site da banca, Cebraspe.

Do quantitativo total de vagas, 368 são para agentes de polícia e 132 para escrivães. As vagas são imediatas e exigem nível superior em qualquer área de formação. Os contratados receberão ganhos mensais de R$ 3.971,76 e serão lotados em unidades da corporação em qualquer município, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.





Para ser agente, também é necessário possuir carteira nacional de habilitação, no mínimo, na categoria B. Já os inscritos ao posto de escrivão devem ter certificado de curso de digitação.





Inscrições em junho e provas em agosto

O período de inscrições ficará aberto das 10h de 7 de junho às 18h de 12 de julho, somente pelo site do Cebraspe. Há taxa de participação para ambos os cargos de R$ 95. Candidatos doadores de sangue, desempregados e hipossuficientes poderão solicitar a isenção da taxa até 21 de junho.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas em Maceió e Arapiraca na data prevista de 29 de agosto. A avaliação terá quatro horas de duração e será composta por 120 questões sobre língua portuguesa, atualidades, ética no serviço público, noções de informática e conhecimentos específicos do cargo.





Além do exame, os candidatos ainda passarão por teste de aptidão física, prova prática de digitação (para escrivães), avaliação médica, avaliação psicológica, apresentação e comprovação documental, sindicância de vida pregressa e, por fim, curso de formação profissional.





















*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer