Marinha abre 12 vagas para quadro de oficiais; salários de até R$ 9 mil

(foto: Marinha/Divulgação) A Marinha divulgou, no Diário Oficial da União desta sexta-feira (28/5), edital de novo concurso público para o quadro complementar de oficiais. São 12 chances para oficiais fuzileiros, oficiais intendentes e oficiais da armada.





As inscrições estarão abertas no período de 19/07/2021 a 31/07/2021, por meio do site da Marinha. A taxa é de R$ 130.





Para concorrer, é necessário ser do sexo masculino para as chances de FN e CA e ambos os sexos para as vagas de IM. Também é preciso ter menos de 29 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2022, ter concluído ou estar em fase conclusão do curso superior relativo à profissão a que concorre e ter altura mínima de 1,54 m e máxima de 2,00 m.









O concurso público é constituído das seguintes etapas:





a) Prova Escrita Objetiva (PO) de Conhecimentos Profissionais e Inglês;





b) Redação; e





c) Eventos Complementares (EVC) constituídos de:





I) Verificação de Dados Biográficos (VDB);





II) Inspeção de Saúde (IS);





III) Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i);





IV) Prova de Títulos (PT);





V) Avaliação Psicológica (AP);





VI) Verificação de Documentos (VD); e





VII) Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (PH).





d) Resultado Final da Seleção (RF).





As provas escritas estão previstas para 26 de setembro de 2021.





Curso de formação

O candidato aprovado e classificado no Resultado Fina realizará o curso de formação, no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), no Rio de Janeiro.





O Curso é constituído por um Período de Adaptação (PA) de, aproximadamente, 3 semanas e uma etapa curricular, compreendendo as atividades previstas nos respectivos currículos.





Durante esse curso o Guarda-Marinha perceberá remuneração atinente à essa graduação, tendo como valor bruto, em termos atuais, R$ 9.070,60, sendo R$ 7.315,00 relativos ao soldo militar, R$ 1.389,85 relativos ao adicional militar e R$ 365,75 relativos ao adicional de compensação por disponibilidade militar, conforme previsto na legislação em vigor, além de serem proporcionados alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.





Durante o curso, o candidato fará um Estágio de Aplicação (EA), com duração de até 1 (uma) semana para o QC-CA e QC-FN, e com duração de 3 (três) semanas para o QC-IM, que tem por finalidade a adaptação às características do serviço naval inerentes à profissão, à complementação de sua formação militar-naval e a avaliação complementar para o desempenho de funções técnicas e administrativas. Será realizado em Organizações Militares (OM) especialmente designadas para tal, sob a supervisão do CIAW.





O curso terá a duração de, aproximadamente, 31, 34 e 36 semanas para o QC-CA, QC-FN e QC-IM respectivamente.