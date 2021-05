Concurso PGE RJ: data e locais de provas são divulgados

(foto: Freepik) A data de aplicação das provas presenciais do concurso público da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (PGE RJ) para procuradores foi definida! Conforme publicação no Diário Oficial do Estado, a etapa está marcada para 4 de julho.





O órgão também divulgou os locais de aplicação da avaliação. Serão quatro:

Universidade Do Estado Do Rio De Janeiro (Uerj);

Colégio Militar do Rio De Janeiro;

Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet RJ); e

Procuradoria Geral do Estado do Rio De Janeiro (PGE RJ).





O concurso

O certame visa preencher duas vagas para provimento imediato na carreira de procurador, além de contar com formação de cadastro de reserva. As inscrições já foram finalizadas e, para o cargo, os inscritos devem possuir nível superior completo em direito e ao menos três anos de atividade que envolva a aplicação de conhecimentos jurídicos.





De acordo com o Portal da Transparência, o salário do cargo ultrapassa R% 15.500, podendo chegar a ser mais de R$ 20.000 com o tempo de carreira.





O concurso contará com prova escrita geral, provas escritas específicas, provas orais e prova de títulos. Nos exames, serão cobradas matérias acerca de direito administrativo, processual civil, constitucional, civil e empresarial, financeiro e tributário e relações de trabalho e previdência na administração pública e princípios institucionais da PGE.





















