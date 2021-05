Saiu! Sefaz-ES divulga edital com 150 vagas para auditores fiscais

(foto: Freepik) A Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo (Sefaz-ES) publicou, nesta quinta-feira (27/05), o edital de abertura do novo concurso público para auditor fiscal da receita estadual. O documento oferta 150 vagas para a carreira, sendo 50 para provimento imediato e as outras 100 para formação de cadastro de reserva.





Do quantitativo total de vagas, 17% são destinados a candidatos negros, 10% a pessoas com deficiência e 3% a indígenas. As chances são para profissionais com nível superior em qualquer área e os aprovados receberão salário inicial de R$12.492,19 para carga horária semanal de 40 horas.





Inscrições na próxima segunda

As inscrições serão recebidas pelo site da banca Fundação Getúlio Vargas (FGV), das 16h de 31 de maio às 16h de 5 de julho. Pessoas hipossuficientes, doadores de medula óssea e profissionais que prestaram serviços nas eleições poderão solicitar a isenção da taxa, de R$ 87, até 2 de junho.

Os inscritos serão avaliados por prova objetiva, redação e avaliação de títulos. As provas são presenciais e estão previstas para 29 de agosto. Durante a manhã, os candidatos aplicarão a prova de conhecimentos específicos e, à tarde, serão realizadas as questões de conhecimentos gerais e a redação. A etapa será aplicada em Vitória-ES.





O concurso terá prazo de validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação por mais dois anos. Confira o edital!





















*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer