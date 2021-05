DPE-GO abre concurso com mais de 40 vagas para defensores

A Defensoria Pública-Geral do Estado de Goiás (DPE-GO) divulgou um novo edital de concurso público com 47 vagsa para cargos da terceira categoria da carreira de defensor. O edital completo está disponível do site da Fundação Carlos Chagas (FCC) , que é a banca organizadora do certame.

Das 47 vagas oferecidas inicialmente, 34 vagas correspondem à ampla concorrência; 2 vagas são reservadas aos candidatos com deficiência, 9 vagas são reservadas aos candidatos integrantes da população negra, 1 vaga é reservada à população indígena e 1 vaga é reservada à população quilombola.

Para concorrer, é necessário ter concluído bacharelado em direito, em escola reconhecida, e ter no mínimo três anos de atividade jurídica exercida após a formação.

As inscrições ficarão abertas, exclusivamente, via Internet, no período das 10h do dia 05/07/2021 às 14h do dia 06/08/2021 (horário de Brasília), por meio do site da FCC . A taxa é de R$ 255.