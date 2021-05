Concurso PF: gabaritos preliminares já estão disponíveis! Confira

(foto: Freepik) Os gabaritos preliminares das provas do concurso da Polícia Federal, aplicadas no último domingo (23/05), já estão disponíveis! O documento foi publicado no site da banca Cebraspe na noite desta terça-feira (25). Segundo a banca, os recursos devem ser interpostos nos dias 26 e 27 de maio, por meio do site da banca.









De acordo com o Cebraspe, 32,82% do número total de inscritos no concurso público da Polícia Federal (PRF) não compareceram à etapa presencial de provas objetivas do certame, aplicada em todos os estados e no Distrito Federal neste domingo (23/05). A abstenção foi 9,17% maior do que a porcentagem registrada no concurso da corporação de 2018, de 23,65%.





A porcentagem representa 105.554 inscritos. Como o concurso registrou 321.615 inscrições, as 1.500 estão sendo disputadas, agora, por 216.061 pessoas.





O concurso

O concurso oferece 1.500 vagas para escrivão, agente, delegado e papiloscopista. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) é a banca organizadora. Os salários variam de R$ 12.522,50 a R$ 23.692,74 e podem ser concorridos por candidatos com nível superior em qualquer área de formação (exceto o posto de delegado que exige graduação em direito, especificamente). Veja tudo sobre o concurso aqui!





PRF irá divulgar gabaritos definitivos nesta semana

Os candidatos ao concurso da Polícia Rodoviária Federal com 1.500 vagas devem ficar atentos aos próximos passos da seleção. A divulgação do edital de resultado final na prova objetiva, do resultado provisório na prova discursiva e do padrão definitivo de respostas da prova discursiva será publicada na próxima sexta-feira (28/5). Os recursos poderão ser interpostos até 1º de junho.

































