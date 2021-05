Funai planeja abrir concurso público com oferta de mais de mil vagas

(foto: Divulgação/Funai) pedido de concurso público para preencher 1.046 vagas, sendo 369 de nível superior e 675 de nível intermediário. E, segundo o órgão, esse número equivale apenas ao provimento de aproximadamente 42% do total de cargos vagos da Fundação. Caso autorizado, o início das tratativas para a realização do certame será no primeiro semestre de 2022. A Fundação Nacional do Índio (Funai) está elaborando umdepúblico para preencher 1.046 vagas, sendo 369 de nível superior e 675 de nível intermediário. E, segundo o órgão, esse número equivale apenas ao provimento de aproximadamente 42% do total devagos da Fundação. Caso autorizado, o início daspara a realização do certame será no primeiro semestre de 2022.









Dentre os cargos pleiteados estão chances para economistas, engenheiros, enfermeiros, contadores, médicos, psicólogos, indigenistas, arquitetos, pesquisadores e vários outros. Os salários variam entre R$ 4.891,07 e R$ 7.061,19.





Caso autorizado, a previsão é que as vagas sejam distribuídas em regiões que compartilham características comuns, definidas de acordo com as unidades descentralizadas da Funai, considerando a terra e povos indígenas atendidos.





A Funai informou também que houve reiteração do pedido ao Ministério da Economia, e, no caso de não ser possível a autorização da integralidade das vagas requeridas, solicitou-se para que haja ao menos a autorização para realização de concurso público para recomposição de vacâncias , com 69 vagas de nível intermediário e 158 de nível superior.





O Ministério da Economia informou que a demanda foi recepcionada em conjunto com todas as demais encaminhadas pelos órgãos que compõem o Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal e aguarda a definição do orçamento da União para o exercício de 2021 para tomada de decisão em relação às demandas dos órgãos ou entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.