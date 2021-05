Sefaz-CE publica edital para auditores fiscais com salário inicial de R$ 16 mil

(foto: DepositPhotos) edital de abertura do concurso público da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) foi publicado! São 94 vagas imediatas para auditores fiscais de várias áreas de nível superior. Os aprovados receberão remuneração inicial de R$16.045,30 para jornada de trabalho semanal de 40 horas.

Do número de vagas, 50 são para a função de auditor fiscal da receita estadual, que exige nível superior em qualquer área. As outras chances são distribuídas entre as especialidades de contábil-financeiro, fiscal jurídico e tecnologia da informação.





Os interessados poderão se inscrever pelo site do Cebraspe a partir das 10h de 7 de junho às 18h do dia 28 do mesmo mês. A taxa de inscrição é de R$ 180, entretanto, doadores de sangue, servidores públicos, pessoas hipossuficientes ou que tenham finalizado o ensino em instituição pública podem recorrer à isenção do valor.





Como método de seleção, os candidatos passarão por prova objetiva, prova discursiva e prova de títulos. As provas objetiva e discursiva serão aplicadas em Fortaleza, em 15 de agosto. A avaliação será constituída por 160 questões divididas entre conhecimentos básicos e conhecimentos específicos de acordo com a especialidade.





O prazo de validade do concurso será de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período uma única vez.

















*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer