Prefeitura de Goiatuba prorroga inscrições de seleção para todos os níveis

(foto: Depositphotos) O processo seletivo da Secretaria Municipal de Saúde de Goiatuba, em Goiás, teve inscrições prorrogadas. Agora, os interessados podem se candidatar gratuitamente até 18 de junho.





As inscrições devem ser feitas de forma presencial, no Protocolo da Secretaria de Saúde. O atendimento é feito das 8h às 11h e das 13h às 17h.





A seleção oferta cinco vagas temporárias para os níveis fundamental, médio e superior. Ainda segundo o edital, após contratados os profissionais receberão remuneração de R$ 1.238,39 a R$ 2.800.





As oportunidades são para cozinheiro (três vagas), motorista de ambulância (uma vaga) e odontopediatria - paciente com necessidades especiais (uma vaga). Os profissionais serão lotados no Hospital Municipal e no Centro de Especialidades Odontológicas do município, tendo que desempenhar as atividades em jornada semanal de 20 a 40 horas.





Os candidatos passarão por avaliação de currículos e experiência profissional e entrevista sobre os serviços de atenção básica da cidade. Os aprovados serão contratados por até 12 meses.





















*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer