Depen: período de inscrições de seleção com 1.177 vagas será encerrado hoje

(foto: Depen/Divulgação)

Atenção! O processo seletivo do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), com 1.177 vagas temporárias para Brasília, aceita inscrições até às 23h59 desta segunda-feira (24/05)! As inscrições devem ser feitas pelo site do Idib , com taxa de participação no valor de R$ 60.