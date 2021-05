Itamaraty divulga locais e orientações de prova do concurso para diplomatas

(foto: Governo Federal/Divulgação) O Instituto Rio Branco informou que os locais de aplicação da prova objetiva da Primeira Fase, referentes ao Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata, estão disponíveis para consulta no site do Iades , banca organizador do certame. Os exames estão marcados para o próximo domingo (30).





1A prova objetiva será em dois períodos:





O primeiro período - às 9 horas e 30 minutos (horário oficial de Brasília/DF), com duração de 3 horas. O segundo período- às 15 horas e 15 minutos (horário oficial de Brasília/DF), com duração de 3 horas.





O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade original.





Medidas contra a covid-19

Em função do quadro atual de pandemia (Covid-19), devem ser observadas as seguintes considerações para o dia de aplicação da prova objetiva:





a) é obrigatório e de responsabilidade individual do candidato o uso de máscara facial, opcionalmente acrescida de protetor facial (face shield), durante todo o período no local de prova;





b) é obrigatório respeitar o distanciamento social entre pessoas, conforme sinalizações visuais e orientação da equipe de aplicação das provas;





c) é recomendado que cada candidato leve água para o seu próprio consumo em embalagem transparente, para evitar o uso de bebedouros;





d) quando solicitado, o candidato deverá retirar momentaneamente a máscara de proteção facial para que o fiscal do IADES possa realizar corretamente a sua identificação, bem como nas demais situações em que for solicitada tal providência;





c) a temperatura corporal do candidato poderá ser aferida pela equipe do IADES a qualquer momento;





e) será disponibilizado álcool (70º INPM) em todo o ambiente de provas;





f) o candidato poderá levar álcool em gel próprio, desde que acondicionado em embalagem de material transparente;





g) será realizada a desinfecção constante de superfícies mais tocadas, como corrimãos e maçanetas.





h) os acompanhantes de candidatas lactantes deverão usar máscara protetora facial e a sua não utilização será motivo de impedimento para permanência no local de aplicação das provas.





O candidato que for observado com sinais ou sintomas de febre ou gripe/resfriado será imediatamente encaminhado para avaliação médica com equipe que estará disponível no local.





O concurso

De acordo com o regulamento, são 25 vagas para a classe inical de terceiro-secretário , sendo 18 para ampla concorrência, cinco para negros e duas para candidatops com deficiência. O concurso será realizado pelo Instituto Rio Branco (IRBr), com a colaboração do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades ).





A remuneração inicial do posto no Brasil é de R$ 19.199,06 (valor bruto). Para concorrer é necessário ser brasileiro nato; apresentar diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior, emitido por instituição de ensino credenciada pelo Ministério da Educação (MEC); ter idade mínima de 18 anos; entre outros requisitos.