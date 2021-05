BRB dobra número de vagas de concurso para analistas de TI

O Banco de Brasília (BRB) decidiu dobrar o número de vagas para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação. Com a mudança, serão disponibilizadas 100 vagas para contratação imediata e outras 100 para formação de cadastro reserva. A informação foi publicada no Diário Oficial do DF nesta segunda-feira (24/5).

O salário para Analista de TI é de R$ 8.142,00 e a carga horária é de seis horas diárias (30 horas semanais).





Os interessados podem fazer as inscrições a partir de 30 de maio até 15 de julho, e deverão ser feitas, exclusivamente, via internet, pelo site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) , banca examinadora do certame. No mesmo endereço, será possível obter outras informações sobre o concurso. O valor da taxa será de R$ 98.O concurso contará com provas objetiva e discursiva. As provas objetiva e discursiva serão aplicadas na data provável de 8 de agosto de 2021, no turno da tarde e com a duração de 4 horas e 30 minutos.