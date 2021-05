BRB dobra número de vagas de concurso para analistas de TI

(foto: BRB/Divulgação) O concurso público do Banco Regional de Brasília (BRB) para analistas de tecnologia da informação, inicialmente divulgado com 100 vagas, agora contará com 200 oportunidades! A informação foi divulgada pelo banco nesta sexta-feira (21/05).





Serão ofertadas 100 vagas imediatas e 100 vagas para formação de cadastro reserva. Antes, eram previstas 50 imediatas e 50 para cadastro reserva. Vale ressaltar que, para se inscrever, é necessário ter ensino superior na área de tecnologia da informação.





Inscrições a partir do dia 30

As inscrições irão de 30 de maio a 15 de julho, e deverão ser feitas, exclusivamente, via internet, pelo site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), banca examinadora do certame. No mesmo endereço, será possível obter outras informações sobre o concurso. O valor da taxa será de R$ 98.

O concurso contará com provas objetiva e discursiva. As provas objetiva e discursiva serão aplicadas na data provável de 8 de agosto de 2021, no turno da tarde e com a duração de 4 horas e 30 minutos.





Os nomeados receberão remuneração de R$ 8.142 para carga horária de seis horas diárias. Além da remuneração, o aprovado terá participação nos lucros e nos resultados, nos termos da legislação pertinente e do Acordo Coletivo vigente; possibilidade de participação em Plano de Saúde e em Plano de Previdência Complementar; auxílio Refeição/Alimentação nos termos da legislação e do Acordo Coletivo vigentes; e auxílio Cesta/Alimentação nos termos da legislação e do Acordo Coletivo vigentes.





*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer