DPE/BA lança concurso para defensores com salário inicial de R$ 22,5 mil

Foi publicado o edital de abertura do concurso público da Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE/BA) para nível superior! A oferta é de 18 vagas efetivas e imediatas para a carreira de defensor, que tem como ganho inicial R$22.528,54.

Para participar, é necessário possuir bacharel em direito e, no mínimo, três anos de atividade jurídica. Vale ressaltar que,do número total de vagas, cinco são para reservadas para candidatos negros e uma para pessoas com deficiência.

As inscrições serão abertas no próximo dia 24 e poderão ser efetuadas até às 14h de 23 de junho, pelo site da banca Fundação Carlos Chagas (FCC). Há também taxa de participação de R$ 280, entretanto, candidatos inscritos no CadÚnico, membros de família de baixa renda e doadores de medula óssea poderão solicitar a isenção do valor.