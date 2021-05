Tribunal de Contas do Amazonas republica editais de concurso com 40 vagas

(foto: Freepik) O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) republicou o edital de abertura do concurso público com 40 vagas para auditores. As chances são para profissionais de nível superior.





Agora, as oportunidades estão divididas em dois documentos de abertura: um com 18 vagas para auditoria governamental e duas para o Ministério Público de Contas, e outro com cinco vagas na área de auditoria de obras públicas e 15 para auditoria de tecnologia da informação.





Os salários são de R$ 8.328,77, para 30 horas de trabalho semanal. os funcionários ainda terão direito a adicional de qualificação, que aumenta a remuneração para R$9.994,52.





Inscrições e etapas alteradas

As inscrições poderão ser feitas pelo site da FGV de 21 de maio a 22 de junho para Auditoria de Obras Públicas e Auditoria de Tecnologia da Informação; e de 24 de maio a 22 de junho para Auditoria Governamental e %u200BMinistério Público de Contas%u200B. A taxa é de R$ 185.





Os candidatos serão avaliados por meio de prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para ser aplicada em Manaus em 18 e 25 de agosto, em dois períodos diferentes. A avaliação será composta por 80 questões, sendo 50 de conhecimentos específicos e 30 de conhecimentos básicos.





Entenda a republicação

O edital de abertura inicial da TCE-AM foi suspenso pelo próprio tribunal por não estar atualizado com a legislação vigente.

“Em respeito à legislação, determinei que o edital fosse revogado e que a Fundação Getúlio Vargas, junto com a Comissão do Concurso Público, verificassem o edital em cumprimento às leis federais e estaduais. Isso em nada prejudica o andamento do concurso que será realizado este ano com nomeação dos aprovados ainda em 2021”, anunciou o presidente do TCE-AM, conselheiro Mário de Mello.





















*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer