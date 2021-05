Tribunal de Justiça do Rio retoma concurso com 50 vagas e salário de R$ 30,4 mil

(foto: TJRJ/Divulgação)

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) retomou nesta quarta-feira (19/5) o concurso público com 50 vagas para juízes substitutos. A informação foi publicada no Diário Eletrônico do órgão. Trata-se do 48º concurso para ingresso na magistratura de carreira do órgão. A remuneração do cargo é de R$ 30.404,42.