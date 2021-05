HOB-MG prorroga inscrições de seleção para farmacêuticos

(foto: Depositphotos) O Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB) de Belo Horizonte, em Minas Gerais, prorrogou as inscrições da seleção para contratação de farmacêuticos bioquímicos temporários. Interessados podem se inscrever de forma gratuita até 28 de maio.





As inscrições devem ser feitas de forma presencial das 8h às 16h, na Gerência de Pessoas e do Trabalho do HOB. Os profissionais serão contratados por meio de formação de cadastro de reserva e receberão remuneração de R$ 1.910,69 a R$ 2.047,73 para jornada de trabalho semanal de 30 horas.





Os candidatos serão selecionados por meio de análise de títulos e experiência profissional. Os contratados serão lotados na sede do HOB e na Unidade Hospital Nossa Senhora Aparecida.





A validade do processo seletivo será de um ano, com possibilidade de prorrogação de acordo com necessidade do hospital.









